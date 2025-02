Thesocialpost.it - Orrore in Italia – Litigano a San Valentino, il marito prende il martello e si scaglia contro la moglie

Follia in, violenza orribile su una donna proprio nel giorno di Sana Torino. Stando alle prime informazioni, sarebbe stata infatti presa a martellate dalal termine di una lite scoppiata per ragioni ancora poco chiare. La coppia è originaria di El Salvador e dai primi accertamenti non vivevano insieme.Leggi anche: Sanremo, la scaletta della serata finale: Marcuzzi e Cattelan co-conduttori, torna Bianca BaltiLa violenza da parte dell’uomo è scoppiata al termine di una discussione molto accesa. Avrebbe preso in mano une avrebbe iniziato a colpire con forza la donna. In poco tempo fortunatamente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna prima di portarla in ospedale. Fortunatamente non è in gravi condizioni ed è stata dimessa qualche ora dopo dai medici.