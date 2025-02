Ilfogliettone.it - Oroscopo per il 15 febbraio 2025

Ecco cosa ti riservano le stelle.? Ariete (21 marzo – 19 aprile)Lavoro Oggi sentirai una spinta verso nuove sfide. Concentrati sui dettagli per evitare errori. Possibili incontri utili per la carrieraAmore Se sei single, potresti ricevere un messaggio inaspettato. In coppia, riscoprirai una forte sintoniaSalute Energia in miglioramento, ma non trascurare il riposo. Una passeggiata all’aria aperta sarà rigenerante? Toro (20 aprile – 20 maggio)Lavoro Potresti sentirti un po’ bloccato, ma persevera: i risultati arriveranno presto. Evita conflitti con colleghiAmore Momento ideale per chiarire malintesi. I single potrebbero sentire un’attrazione magnetica per qualcunoSalute Attenzione alla dieta, potresti avere qualche fastidio digestivo. Sii gentile con il tuo corpo? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Lavoro La tua creatività è alle stelle.