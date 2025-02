Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 15 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi15? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi15:ArieteCari Ariete, il vostro spirito d’iniziativa sarà alle stelle! Il weekend si prospetta dinamico e ricco di incontri interessanti.potreste ricevere una notizia inaspettata che cambierà i vostri programmi, mentre domenica sarà ideale per dedicarvi al relax. Marte vi dona energia.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, weekend sereno e piacevole, perfetto per ricaricare le energie.