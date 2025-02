Lortica.it - Origini, esilio e conflitti: il destino di un popolo nomade

CHI SEI, DA DOVE VIENI, “UNDO’ ” VAI!??I primi libri della Bibbia risalgono all’epoca dell’antica Babilonia, ma i pastori del Sud e del Nord di Israele furono a lungo oppressi e resi schiavi sia dagli Egizi che dai Babilonesi. Il ritorno nella terra che oggi chiamiamo Palestina avvenne grazie a figure storiche come Mosè e Ciro il Grande. L’unità di questosi basava su una religione monoteista, in cui l’uomo era considerato l’unico responsabile delle proprie azioni, mentre la Trinità veniva vista come un’eresia, al pari del politeismo.Nonostante la diaspora e la diffusione nel bacino del Mediterraneo, gli ebrei mantennero per lungo tempo rapporti relativamente pacifici con le dominazioni romana e araba. Tuttavia, con l’ascesa del potere temporale della Chiesa, le Crociate segnarono l’inizio di persecuzioni sempre più intense, che colpirono la comunità ebraica non solo in Palestina, ma anche in Europa, in particolare nelle città-stato italiane.