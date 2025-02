Ilrestodelcarlino.it - OraSì Come una finale. Con Cassino vale doppio

Ennesimaper l’. Alle 20.45 i giallorossi saranno di scena in casa della Virtus, diretta concorrente nella corsa per evitare i playout che ha quattro punti in meno dei ravennati. Una sfida da vincere ad ogni costo per compiere un altro passo verso la salvezza diretta. Entrambe le squadre arrivano da un buon momento: l’ha vinto ha cinque delle ultime sei gare, lo stesso ruolino di marcia cheha davanti al pubblico amico. Il fattore campo è stato spesso decisivo nei successi casalinghi e per informazioni chiedere agli ex di turno Brigato e Gay che ben conoscono il ‘clima caldo’ sugli spalti del palasport laziale. "Sarà un vero e proprio spareggio – sottolinea Andrea Gabrielli – perché vincendo andremmo sul 2-0 cone aumenteremmo il vantaggio in classifica e avremmo lo scontro diretto a favore con un’altra avversaria nella lotta salvezza.