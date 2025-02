Scuolalink.it - Orario didattico: riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti, quando si recupera? [Circolare USR Marche]

Leggi su Scuolalink.it

L’Ufficio Scolastico Regionale delleha diffuso unasull’, per chiarire le condizioni in cui le scuole possono ridurre la durata delle lezioni da 60 a 50ciò comporta un obbligo di recupero. La normativa vigente stabilisce che lasia possibile solo in determinati casi, distinguendo tra cause estranee .dia 50siUSRScuolalink.