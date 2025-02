Tvpertutti.it - Orari scaletta Finale Sanremo 2025 e ordine di uscita dei cantanti

Questa sera, in diretta su Rai1, andrà in onda la tanto attesadel Festival di. Dopo quattro serate di ascolti record, Carlo Conti proclamerà il vincitore del prestigioso evento musicale. Chi si aggiudicherà la vittoria di questa edizione del Festival di? Tanti gli ospiti speciali e le sorprese in arrivo.A co-condurre la serata saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan (anche se un bis di Katia Follesa e Geppi Cucciari sarebbe stato il top). La proclamazione del vincitore è prevista per le 1:52, mentre la quinta e ultima puntata del Festival si concluderà intorno all'1:57.Di seguito lacondideidella seratadi:1° BLOCCO20:44Sigla Eurovisione. Ingresso dalla platea di Carlo Conti e apertura Gabri Ponte in consolle "Tutta l'Italia"20:541° campione Francesca Michielin20:59Ingresso di Alessandro Cattelan e 2° campione Willie Peyote21:07Ingresso Alessia Marcuzzi e 3° copione Marcella Bella21:144° campione Bresh2° BLOCCO21:255° campione Modà.