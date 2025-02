Ilrestodelcarlino.it - "Ora timori per ceto medio e pensionati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Su una cosa si sono trovati tutti d’accordo: il mancato confronto preventivo sui termini della manovra regionale illustrati alla stampa ha irritato tutti, dai sindacati, alle associazioni fino, ovviamente, all’opposizione. Una scelta, quella di de Pascale e dela sua squadra, che "dimostra il modus operandi di questa giunta", è l’analisi della sua principale avversaria alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Elena Ugolini di Rete civica. "Prima di aumentare le tasse – secondo Ugolini – occorrerebbe capire come vengono spesi i soldi della fiscalità generale. Il problema più grande lo abbiamo in sanità: perché la Regione Veneto, pur con il nostro stesso numero di abitanti e con livelli di servizio analoghi ai nostri, non è andata in passivo, risultato impossibile per noi?". Non basta la difesa degli alleati del M5s in Regione, secondo i quali la giunta "si è trovata costretta a compensare tagli insostenibili imposti dal governo Meloni, che ha ridotto le risorse destinate alla sanità pubblica e al welfare": il malumore imperversa anche fuori dall’aula.