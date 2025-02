Lortica.it - Opocsoro

San Valentino è finito e possiamo finalmente tornare alla normalità. I fiori stanno appassendo, le dichiarazioni d’amore si stanno trasformando in “prendi tu il pane?” e i single possono smettere di fingere che la festa non li infastidisca. Ma c’è una buona notizia: oggi è il giorno della cioccolata scontata. E in fondo, è questo il vero amore.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Sei ancora irritato per la pessima organizzazione di ieri? O per il fatto che nessuno ti abbia degnato di attenzioni? In ogni caso, oggi sfogherai la tua rabbia comprando dolci in quantità industriale. Toro(20 aprile – 20 maggio)Finalmente puoi fare ciò che ami di più: acquistare tutto il cioccolato avanzato dai romanticoni di ieri, senza spendere una fortuna. Amore? No, grazie, ho la Nutella. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Ieri hai mandato messaggi sdolcinati, oggi già non ricordi nemmeno a chi.