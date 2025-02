Formiche.net - Operazione “Torre di contanti”. La Gdf colpisce ‘Ndrangheta e criminalità cinese

Leggi su Formiche.net

Questa settimana la Guardia di Finanza di Brescia ha smantellato una rete legata alla ’Ndrangheta ricostruendo una frode da 365 milioni di euro in fatture false e arrestando 12 persone. L’di” è stata condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia e dal Servizio centrale investigazioneorganizzata, con il supporto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cogiudiziaria e del Servizio per la cointernazionale di Polizia. Il blitz è scattato giovedì nelle province di Brescia, Torino, Verona, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Milano, Monza-Brianza, Mantova, Varese, Catania e Reggio Calabria, nonché in Spagna e Svizzera. In totale: 81 perquisizioni locali e domiciliari in Italia e all’estero.Alle Fiamme Gialle è arrivato ha ricevuto il plauso di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, e di Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia.