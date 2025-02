Ilfogliettone.it - OpenAI rifiuta offerta Musk: non è nell’interesse migliore azienda

Il consiglio di amministrazione dihato l`di 97,4 miliardi di dollari di Elonper l`acquisto della società. Lo riferisce il Wall Street Journal. L`del miliardario “non è nell`interessedell`”, viene spiegato in una lettera inviata all`avvocato di“non è in vendita e il consiglio di amministrazione ha respinto all`unanimità l`ultimo tentativo didi distruggere la concorrenza”, ha detto il presidente del cda Bret Taylor.L'articolo: non èproviene da ILFOGLIETTONE.IT.