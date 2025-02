Lanazione.it - Oltre un milione dalla Regione a tutela del Lago

Leggi su Lanazione.it

Il Comune di Chiusi è stato selezionato come beneficiario di un rilevante finanziamento regionale nell’ambito del Programma Regionale ’PR Toscana Fesr 2021-2027’ Bando pubblico per l’attuazione dell’Azione 2.7.2 Priorità 2 ’Transizione ecologica, resilienza e biodiversità’ per la salvaguardia deldi Chiusi. Grazie al contributo di 1.241.000 euro stanziatoToscana, sarà possibile realizzare interventi fondamentali per preservare questo luogo unico, simbolo del nostro territorio e scrigno di biodiversità. L’investimento complessivo del progetto ammonta a 1.460.000 euro, di cui 219mila euro finanziati direttamente dal Comune, un impegno significativo, ma necessario per garantire un futuro al nostro, a dimostrazione dell’attenzione adell’ambiente. Con questo finanziamento, verranno realizzati la riqualificazione delle casse di colmata, il contrasto all’erosione spondale la ricostruzione del canneto, la realizzazione di un bagno pubblico in località Sbarchino, per migliorare l’accessibilità e la fruibilità di questo splendido angolo di natura.