Olly e Simon Le Bon fanno calare il gelo dietro le quinte | lo scambio di persona all' Ariston | Video

"Mi hanno detto che mi voleva salutareLe Bon, ma io ho capito Salmo, perché come nickname ha Salmo Le Bon. Quando me lo sono ritrovato davanti sono rimasto di stucco". Lo ha dettodurante la conferenza stampa di Sanremo 2025, a poche ore dalla finale del Festival. L'artista ha raccontato l'aneddoto accaduto giovedì, quando ha incontrato i Duran Duran, ospiti al teatroin occasione della terza serata della kermesse. "Mi ha detto che gli è piaciuta la mia esibizione e che ha visto molta energia", ha poiaggiunto. Intanto potrebbe essere arrivato un indizio sul prossimo vincitore del Festival. I 5 brani di Sanremo più cercati su Shazam questa settimana sono Balorda Nostalgia di, Tu con chi fai l'amore di The Kolors, La cura per me di Giorgia, Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Cuoricini di ComaCose, che raggiungono rispettivamente le posizioni #3, #7, #13, #18 e #20 nella classifica Top 200 italiana di Shazam (Shazam Top 200 Italia).