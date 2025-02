Game-experience.it - Okami 2 sarà un sequel diretto del primo capitolo: continuerà la storia con Amaterasu

L’annuncio deldiai The Game Awards 2024 ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, ma le informazioni sul gioco sono ancora scarse. Tuttavia, un recente intervento del producer Yoshiaki Hirabayashi ha chiarito un punto fondamentale: il nuovoun seguitodele vedrà il ritorno dicome protagonista.Queste scelte mette di conseguenza da parteden, il titolo per Nintendo DS che aveva introdotto Chibiterasu e una nuova linea narrativa, ricevendo un’accoglienza contrastante proprio per la decisione di distaccarsi daltitolo.Hirabayashi ha spiegato nel corso di una nuova intervista con IGN che il team è consapevole del back dei giocatori suden, in particolare riguardo alle aspettative sulla trama. Con il nuovo titolo, l’obiettivo è proseguire direttamente laoriginale, senza deviazioni.