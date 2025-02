Thesocialpost.it - Offrono dolci a Lucio Corsi, lui vuole pagarli: scena epica a Sanremo

Leggi su Thesocialpost.it

continua a conquistare il pubblico non solo con la sua musica, ma anche con i suoi gesti genuini e spontanei. Un video diventato virale su X ha mostrato un momento di grande tenerezza: intercettato dai fan fuori dal Teatro Ariston, il cantante ha ricevuto in regalo un vassoio di chiacchiere. In un gesto di sincera riconoscenza,ha cercato di pagare per il dono, ma, non avendo soldi con sé, ha trovato un modo alternativo per sdebitarsi.Il regalo della spilla ai fanNel video si vedefrugare nelle tasche del cappotto alla ricerca di qualche moneta per pagare il vassoio di chiacchiere offertogli dai fan. Quando si è reso conto di non avere contanti con sé, ha deciso di donare qualcosa di personale: una spilla a forma di stella che aveva appuntata sul suo iconico cappello verde.