Game-experience.it - Obsidian ha le idee chiare dopo Avowed: vuole fare giochi per cent’anni

Leggi su Game-experience.it

Entertainment ha le: il suo obiettivo non è ottenere un successo straordinario con un singolo gioco, ma garantire la sopravvivenza dello studio per i prossimi.Durante il D.I.C.E. Summit 2025 (grazie a PC Gamer), i vicepresidenti Marcus Morgan e Justin Britch hanno illustrato la loro strategia, che punta a una crescita sostenibile, alla fidelizzazione dei talenti e a un modello di sviluppo prudente. Invece di inseguire vendite da record, il team di sviluppo di Microsoft mira a progetti equilibrati, con investimenti misurati e un’attenzione costante alla qualità.Secondo Morgan e Britch, mantenere uno studio compatto e agile è essenziale per garantire un ambiente di lavoro sano e produttivo. In passato si è valutata l’espansione con uffici internazionali, ma si è preferito collaborare con altri studi esterni piuttosto che diluire la cultura aziendale.