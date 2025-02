Zonawrestling.net - NWE: El Patron Vs Nemeth per il Titolo Heavyweight a Torino

Dopo l’annuncio delle prime date del Tour 2025 (QUI la News), la NWE ha annunciato i primi Match e il Main Event dello Show “American Wrestling: Purgatory”, in programma Sabato 10 Maggio al Palacollegno diVsper l’NWEChampionshipIl 10 Maggio asi affronteranno nuovamente, per la seconda volta in Italia, Alberto El(attuale Megacampeon AAA) e Nic(Ex-TNA World Champion), ma in un Match che rimetterà in palio, dopo 12 anni, l’NWEChampionship.Ilmassimo NWE, nato nel 2005, ha avuto in passato campioni com Black Pearl, Vampiro, Romeo Roselli, Orlando Jordan, Ultimate Warrior, Mr. Anderson, Raven, Terry Gordy Jr e Tomko (ultimo ad aver detenuto la cintura, resa inattiva nel 2013).Ormai fra i due è una faida aperta, iniziata in WWE e proseguita in AAA, che ora si protae anche sul suolo italiano e nuovamente con una cintura in palio.