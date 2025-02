361magazine.com - Nuovo scandalo su Fedez: Corona sgancia un’altra bomba e tira in ballo una vip insospettabile

Ildrama non conosce pause. Fabriziol’ennesima(e spiazza tutti)Il gossip sunon si placa, e ora spunta unnome che fa tremare il web. Dopo Taylor Mega e Angelica Montini, Fabriziorivela che il rapper avrebbe tradito Chiara Ferragni anche con Melissa Satta!Ospite a *Gurulandia*, l’ex re dei paparazzi ha svelato l’ennesima indiscrezione sulla vita sentimentale del cantante: “Sì, ragazzi, Chiara è stata tradita anche con lei” ha dichiaratondo lacon il solito stile teatrale. “Me l’ha riferito Taylor”, conclude l’ex re dei paparazzi.Ma non finisce qui:insinua anche un legame trae Giulia De Lellis: “Si scrivevano spesso, lui le ha persino inviato una demo del suo brano Allucinazione Collettiva”.Solo chiacchiere o c’è del vero? Una cosa è certa: ildrama non conosce pause.