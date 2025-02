Dayitalianews.com - Nuovo ospedale di Siracusa, Schifani: “Chiedo responsabilità e sinergia”

Riunione questa mattina a Palazzo d’Orléans suldi. Un incontro con tutti i soggetti coinvolti convocato e presieduto dal presidente della Regione Siciliana, Renato. «Si tratta di un progetto di edilizia ospedaliera molto importante, del valore di circa 400 milioni di euro, per cui mi sono impegnato in prima persona – ha detto il governatore -. Oggi, anche alla luce di alcune polemiche che di recente ho letto sulla stampa, ho voluto incontrare tutte le parti in causa per fare chiarezza e chiedere una decisa assunzione dida parte di tutti sulla questione. La Regione ha fatto sempre puntualmente la sua parte». Nel corso della riunione, infatti,ha potuto appurare che l’assessorato regionale della Salute ha prontamente risposto a tutte le richieste di chiarimenti arrivate da Roma, in ultimo confermando la natura di Dea di II livello dell’, anche nell’ambito della nuova rete ospedaliera, e confermando i 438 posti letto, di cui 26 di terapia intensiva.