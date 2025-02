Abruzzo24ore.tv - Nuovo Codice della Strada: ecco quanto alcol puoi assumere prima di guidare

Roma - Con l'entrata in vigore delnel 2025, è fondamentale conoscere i limiti legali dinel sangue per evitare sanzioni severe e garantire la sicurezzale. Ilitaliano stabilisce limiti precisi per il tassoemico consentito alla guida. Per la maggior parte dei conducenti, il limite è fissato a 0,5 grammi per litro (g/l). Tuttavia, per i neopatentati (coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni) e per i conducenti professionisti, vige una tolleranza zero, con un limite di 0,0 g/l. Superare questi limiti comporta sanzioni significative. Con un tassoemico tra 0,5 e 0,8 g/l, si rischia una multa da 543 a 2.170 euro e la sospensionepatente da tre a sei mesi. Per un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, la multa varia da 800 a 3.