Secoloditalia.it - Nuovo blitz al Quarticciolo: nove arresti e un’espulsione. Gli abitanti dicono “grazie” agli agenti

persone sono state portateuffici per l’Immigrazione e un 23enne al centro per il rimpatrio, dopo undelle forze dell’ordine aldi Roma. Glidella Polizia di stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e della Polizia locale sono stati guidati nell’operazione dal dirigente del V Distretto Prenestino. Le forze dell’ordine hanno perlustrato le aree della periferia ad est della capitale, in cui da mesi c’è una corposa presenza diche puntano ad intervenire in modo concreto e strategicamente sulle piazze di spaccio urbane e nei recenti episodi di resistenza dei pusher contro le autorità.alstranieri fermati e uno spedito al centro per il rimpatrioIcittadini stranieri sono stati trasportati negli uffici di via Patini per compiere le analisi necessarie sulla loro posizione in territorio italiano: per uno di loro, un 23enne d’origine tunisina, è già entrato in vigore la norma d’espulsione con annesso ordine contestuale del Questore per il trattenimento del ragazzo nel cpr di Ponte Galeria in attesa del rimpatrio.