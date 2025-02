Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Celica 2026: la casa giapponese ci pensa davvero

Gazoo Racing sta lavorando intensamente al suo prossimo supercar di punta, destinato a seguire le orme della leggendaria Lexus LFA. Dopo mesi di avvistamenti di prototipi camuffati su vari circuiti, un nuovo rapporto dal Giappone suggerisce che la produzione potrebbe iniziare già nell’estate 2025, con le prime consegne previste per l’autunno. Conosciuto internamente come GR GT3, il nuovo modello potrebbe essere commercializzato con il nome di, anche se nulla è stato ancora confermato ufficialmente. Un’altra possibilità è che debutti sotto il marchio Gazoo Racing come modello indipendente; in ogni caso, si posizionerà al vertice della gamma GR di. Fotografi spia hanno catturato immagini sia delle versioni da corsa che di quelle stradali del supercar, che appare come un’evoluzione del concept GR GT3 didel 2022, ora con sottili elementi di design ispirati a Lexus.