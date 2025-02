Thesocialpost.it - “Nooo”. Sanremo, il pubblico urla contro Roberto Benigni: ve ne siete accorti? Contestato così

Leggi su Thesocialpost.it

è tornato sul palco del Teatro Ariston per il Festival di2025. Con il suo consueto entusiasmo, si è rivolto a Carlo Conti dicendo: “Non mi perdo nulla di quello che fai. Sono un tuo grande ammiratore, figurati se mi sarei perso il tuo debutto a. Questo è il mio quarto Festival. Ho visto tutto, anche ‘L’anno che verrà’.”. Conti, però, lo corregge: “Era Liorni, non io”., scatenato, continua: “Ti seguo ovunque, anche quando non sei tu. Ti ho visto in Rai, in interviste, in pubblicità. Se cambi canale e vai su Rai2, ci sei tu in diretta. Questo Festival è qualcosa di straordinario”.Leggi anche: Gaza, Hamas libera altri tre ostaggi: già presi in consegna dalla Croce Rossa“Sei davvero bravo, preciso, non come il Festival della canzone svizzera – aggiunge con un sorriso, rivolto ancora a Conti –.