Anteprima24.it - Non solo Campania: il Papa ricoverato al ‘Gemelli’ per una infezione alle vie respiratorie

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiPALCO PRONTO A KHAN YOUNIS, OGGI LIBERI ALTRI TRE OSTAGGISUL PALCO MESSAGGIO A TRUMP: ‘NESSUN TRASFERIMENTO’E’ tutto pronto a Khan Younis per il sesto round della prima fase dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, che vedrà il rilascio di tre ostaggi israeliani in cambio di 369 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. A essere liberati saranno un cittadino russo-israeliano di 29 anni e un israelo-americano 36enne, ed il 46enne Yair Horen. I tre erano stati presi in ostaggio il 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Nir Oz. Sul palcostito da Hamas immagini di propaganda e una scritta: ‘Nessun trasferimento se non a Gerusalemme. Intanto ieri, in Libano, dimostranti pro-Hezbollah hanno attaccato un convoglio dell’Unifil incendiando uno dei mezzi, in un’imboscata nei pressi dell’aeroporto di Beirut.