Udinetoday.it - "Non riesco a smettere di rapinare, arrestatemi"

È andato dagli agenti della Polizia di Milano per farsi arrestare, dopo aver commesso cinque rapine in negozi di prodotti cosmetici e di pulizia per la casa e di abbigliamento tra il 14 ottobre dell'anno passato e domenica scorsa. È così che si è fatto arrestare un cittadino italiano di 24 anni.