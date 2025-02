Feedpress.me - "Non riesco a smettere di rapinare", 24enne si costituisce a Milano

Si è presentato in commissariato Lambrate per farsi arrestare dopo aver rapinato cinque negozi anegli ultimi quattro mesi. Ilal piantone ha chiesto di poter parlare con qualcuno perché aveva commesso reati . Ilha riferito ai poliziotti di via Feltre che, data la sua condizione economica , aveva cominciato anegozi ritenendo questa la soluzione più rapida ed efficace.