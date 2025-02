Liberoquotidiano.it - "Non ha imbrogliato". Jannik Sinner, il dettaglio clamoroso nell'accordo con la Wada | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Stranoquello trae la. Il numero uno al mondo, onde evitare una squalifica pesantissima di uno o due anni, ha deciso di accettare le condizioni dell'agenzia anti dopng che prevedono appunto una sospensione di soli tre mesi. L'azzurro, perciò, non potrà disputare una gara di tennis dal 9 febbraio al 4 maggio 2025. Quali tornei salterà? Per fortuna, i grandi Slam non sono a rischio. Probabilmentetornerà ad ammaliare il pubblico agli Internazionali di Roma. Come detto, però, nel comunicato diffuso dallac'è qualcosa che non torna. L'agenzia anti doping riconosce infatti chenon si sia dopato di proposito. Ma c'è dell'altro, la quantità di Clostebol assunto non avrebbe migliorato le sue prestazioni. "È chiaro chenon aveva alcuna intenzione, non era a conoscenza della situazione e non ha ottenuto alcun vantaggio competitivo.