Non da più sue notizie ormai da due giorni | ricerche in tutto il Lazio per rintracciare la ventenne Amalia

Sono in corso accertamenti e battute di ricerca per ritrovareAndreea Durac, una giovane di 20 anni, scomparsa il 13 febbraio 2025 da Zagarolo, in provincia di Roma.I dettagli sulla giovane scomparsaAndreea è nata in Romania e risiede a Zagarolo, presso una struttura di accoglienza da cui si è allontanata senza dare. Da quel giorno, non ha fatto ritorno, facendo scattare l’allarme tra operatori e familiari.Segni distintivi e abbigliamentoLa ragazza è alta 1,70 metri e pesa circa 57 kg. Ha occhi marroni, capelli lisci e neri e piercing su entrambi i lobi delle orecchie. Al momento della scomparsa, indossava stivali alti di pelle nera, jeans, un cardigan grigio e un piumino leggero nero. Portava con sé un mini trolley di colore rosa.Le zone da monitorareSecondo quanto emerso, la giovane potrebbe essere stata vista nelle aree di Guidonia Montecelio, Metro Anagnina e nelle stazioni metro, bus e ferroviarie.