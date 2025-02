Ilgiorno.it - Noja: Festival inaccessibile per le persone con disabilità

Una sua battaglia è rendere gli eventi dal vivo accessibili allecon. Da qui il manifesto Live for all e alcuni emendamenti alla proposta di legge depositata in Parlamento sullo stesso tema. Ora Lisa, consigliera regionale di Italia Viva, si è soffermata sull’evento dal vivo più importante della musica italiana e sul teatro che lo ospita: ildi Sanremo e l’Ariston. "Carlo Conti – spiega – ha sottolineato che per gli spettatori sono attivi i sottotitoli, il servizio LIS e l’audiodescrizione. Strumenti importanti per consentire alleconsensoriale di seguire da casa. Ma per chi vuole partecipare in presenza? Nel regolamento delnon è fornita alcuna indicazione su quanti siano i biglietti per leconné su come acquistarli.