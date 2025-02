Newtopia | quanti episodi avrà e quando ci sarà il finale

Leggi su Cinefilos.it

ciilL’ultimo K-drama di Prime Video,, è uscito il 7 febbraio 2025 e il pubblico potrebbe chiedersilo show eandrà in onda ildi stagione. Uno dei più attesi K-drama del 2025,vede protagonisti Jisoo dei Blackpink e Park Jung-min di Hellbound. Visto il successo dei drammatici coreani sugli zombie di Netflix, come Sweet Home, Kingdom e All of Us Are Dead, non sorprende che altre piattaforme di streaming e reti televisive stiano cercando di replicare il successo di Netflix in quel genere.Scritto da Han Jin-won e Ji Ho-jin,è incentrato su Lee Jae-yoon, un soldato dell’esercito, e la sua ragazza, Kang Young-ju. Dopo un malinteso, la coppia decide di porre fine alla loro relazione.