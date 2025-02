Ilrestodelcarlino.it - Neve nelle Marche, si tona a sciare: dove sono gli impianti aperti

Ancona, 15 febbraio 2025 – Riecco la. E si torna a. Sotto le festività natalizie c’era stato il boom ma da oltre un mese non erano state registrate più precipitazioni significative sull’Appennino umbro-marchigiano. Sembrava una conclusione anticipata dell'inverno, e invece si postirare fuori di nuovo sci e slittini. Per un weekend di San Valentino.in bianco. Frontignano di Ussita nel Maceratese A Frontignano di Ussita, nel Maceratese, sta nevicando da oltre 24 ore con accumuli significativi sia alla partenza della seggiovia Saliere che, soprattutto, all’arrivo del Belvedere. Per ora i gestori hanno comunicato l’apertura, per domani, del campo scuola, oltre al rifugio Saliere Sibillini Mountain Lounge e alla seggiovia. L’impianto sarà aperto anche nei prossimi weekend.