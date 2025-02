Ilrestodelcarlino.it - Neve, grandine e raffiche di vento. Albero si schianta sopra una casa. Madre fuori strada col figlio piccolo

Un San Valentino all’insegna del maltempo che ha investito ieri il territorio reggiano, portandoin Appennino, ma anche a quote collinari, pioggia battente,, fortidiche hanno provocato una strage di alberi fino a creare diversi danni. I DISAGI ALLA VIABILITÀ Ancora una volta nelle prime ore della nevicata, specie in Appennino, si sono registrate strade sporche provocando disagi alla circolazione e incidenti. In particolare un’auto con a bordo una giovanee ildi 2 anni è uscita ditra il Castello di Rossena e quello di Canossa. Fortunatamente, entrambi sono usciti illesi, soccorsi dai carabinieri di San Polo d’Enza. In Appennino, diverse auto sono uscite di(segnalazioni a Valestra e Cigarello di Carpineti nonché a Baiso). LAA Castelnovo Monti gli accumuli non hanno raggiunto i 10 centimetri, mentre sul crinale hanno superato i 20.