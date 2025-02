Ilgiorno.it - Nembro, uccise il padre e ferì la madre a coltellate: incapace di intendere e volere, assolto Matteo Lombardini

Bergamo –perchédial momento del fatto. La sentenza pronunciata ieri dalla Corte d’Assise presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere la collega Kildani). A processo, 36 anni, di, per l’omicidio dele il tentato omicidio della. La Corte ha disposto che l’imputato rimanga per un minimo di 10 anni nella Rems di Castiglione delle Stiviere dove si trova attualmente. Anche il pm Giancarlo Mancusi al termine della sua requisitoria aveva chiesto l’assoluzione per l’incapacità di, con ricovero in Rems per un tempo senza limiti di durata. Stessa richiesta (ma con il minimo di legge sulla durata della misura) per il difensore, l’avvocato Marco Avilia, che ha invocato la derubricazione del tentato omicidio delladell’imputato e la conseguente assoluzione da questa contestazione per mancanza di querela.