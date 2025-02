Iodonna.it - Nel mondo del volontariato stanno aumentando gli adolescenti che vogliono essere in prima fila nelle battaglie in cui credono. Per lasciare un segno

Li avevano definiti “choosy”, esigenti, difficili da accontentare, oppure “sdraiati”, come fossero in letargo perenne, immobili davanti alla vita che scorre. Disimpegnati e passivi. Ma la realtà è sempre più complessa delle categorie che usiamo per descriverla. In un’epoca in cui spesso si dipingono glicome disinteressati al sociale e confusi, emerge una tendenza sorprendente: i ragazzi tra i 14 e i 18 anni siavvicinando alcome maid’ora, mostrando un protagonismo inatteso e un desiderio di cambiamento. Kate Middleton, la lezione di Natale: porta i figli a fareper i bimbi bisognosi X Secondo l’indagine “Aspetti della vita quotidiana” dell’Istat, la percentuale diattivi nelè quasi raddoppiata in due anni: dal 3,9 per cento del 2021 al 7 del 2023.