Iodonna.it - Nei giorni del Festival, la sua "Tutta l'Italia" è diventata un vero e proprio tormentone. Stasera la suonerà dal vivo per aprire la finale dell'Ariston

C’è chi all’porta emozioni e chi porta il ritmo: Gabry Ponte farà entrambe le cose. Il DJ e produttore torinese, leggendaa musica dancena, sarà l’ospite d’aperturadeldi Sanremo 2025 conl’, brano scelto dal conduttore Carlo Conti come sigla ufficialea kermesse. Dopo aver fatto ballare intere generazioni con hit indimenticabili, l’ex Eiffel 65 torna sul palcoper trasformarlo in una gigantesca pista da ballo. Un evento che segna un altro traguardo nella sua carriera da record, tra successi internazionali, collaborazioni prestigiose e una vita sempre in corsa tra palco e consolle. Sanremo 2025: i 29 cantanti Big, chi sono guarda le foto Chi è Gabry Ponte? L’esplosione con gli Eiffel 65 e il successo mondialeGabry Ponte, all’anagrafe Gabriele Ponte, nasce a Torino il 20 aprile 1973 e inizia la sua carriera musicale nei primi anni ’90.