Nba Freestyle | Al via l’All-Star Game 2025 | pillole in freestyle sui titolari della partita delle stelle

Il quintetto dell’EstJalen Brunson (New York Knicks) – Play mancino sottodimensionato (1.88) con un serpente a sonagli al postomano sinistra. Maestro degli isolamenti, croce e delizia. Sotto la sua guida, i Knicks stanno facendo molto bene da un paio di stagioni. Non è poco. Per adesso, sono terzi a Est. Ha aumentato la media assist in quest’anno (7,5), anche se far felici gli altri non è mai stato il suo principale passatempo. Per il resto, è ormai un’icona del Madison Square Garden, incantato dai suoi tiri fuori equilibro e dagli arcobaleni, impensabili per uno con la sua taglia. Tipo Iverson. La verità è che può metterla in faccia a chiunque e chiederli pure il resto.Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) – Dapprima considerato uno in grado “solo” di mettere punti a referto (anche 71 in una gara).