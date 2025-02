Nba All Star Game 2025 | Castle trascina il Team Chris Mullin alla vittoria del Rising Stars sarà la quarta squadra in campo domenica

Leggi su Sportface.it

Il fine settimana dell’AllNbasi è aperto con ils Challenge, che ha visto il successo delguidato da, ex leggenda dei Golden State Warriors. Nella rinnovata formula del quadrangolare tra tre formazioni di rookie e sophomore e unadi G-League,fine è emerso il talento di Stephon, che hato al successo la sua, ottenendo così anche un posto nella sfida delle stelle in programmasera. La guardia di San Antonio è stata anche eletta Mvp della manifestazione grazie ai 12 punti messi a segno nella finale.Nba,s Challenge: le due semifinali in programmaCon il nuovo format introdotto in questa edizione, aprono le danze proprio ilcontro ilTim Hardaway, ex compagni dinella Baia negli anni ’90.