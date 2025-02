Juventusnews24.com - Nazionali Juve settore giovanile, tris di bianconeri convocati con l’Italia Under 17: ecco le scelte di mister Favo per la doppia amichevole di lusso con la Francia

di Fabio Zaccaria, due classe 2008 e un 2009nella Nazionale17 diper il doppio test con lai nomi provenienti dalle giovanili bianconere. I dettagliGli Azzurrini del17 campioni d’Europa in carica continuano il giro di amichevoli di, prossimo impegno per la selezione disarà il doppio test con la. Per il ritiro al centro sportivo di Clairefontaine, 22 sono iin vista delle amichevoli del 18 e del 20 febbraio: 3 giocatori provenienti dalle giovanili dellantus.Per quanto riguarda il reparto arretrato è confermata la presenza di Benit Borasio, capitano dellantus17, classe 2008. Novità importante sempre in difesa è la presenza di uno dei due 2009da: Jacopo Del Fabro, terzino sinistro dellantus16.