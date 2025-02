Inter-news.it - Napoli, la fortuna non dura. La Lazio ferma Conte: Inter solo a -2!

Leggi su Inter-news.it

Lailnel finale 2-2. Ladella squadra di Antonio, che va in vantaggio con un autogol, non. Ora l’, a -2, può tentare il sorpasso.PRIMO TEMPO – Lo stadio Olimpico di Roma diventa lo scenario di una sfidaessantissima tra, sul quale l’punta gli occhi in attesa del derby d’Italia di domani sera contro la Juventus. Il match della venticinquesima giornata si sblocca immediatamente: al 6? sono i padroni di casa ad andare in vantaggio grazie al gol di Isaksen. Tutto nasce da un disimpegno sbagliato di Rrahmani, che regala palla all’avversario: il biancoceleste controlla e calcia da quasi 30 metri centrando la rete. Lo svantaggio del, però,poco perché Raspadori pareggia i conti al 13? con un diagonale sinistro dopo una combinazione con Romelu Lukaku.