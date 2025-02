Anteprima24.it - Napoli, giallo restyling Villa Comunale: nuovi allarmi di stop, il Comune smentisce

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti, ildel. Ad 8 mesi dal via ufficiale, molti residenti parlano di lavori fermi. Per la commissione ambiente della Municipalità 1, addirittura sembrerebbero mai iniziati. Ad Anteprima 24, l’assessore Vincenzo Santagada risponde: “Non è vero, sarà rispettata la consegna”. Peraltro, da Palazzo San Giacomo sono giunte rassicurazioni anche in passato. Infatti, i dubbi non nascono oggi. Una nuova richiesta di chiarimenti aldi, giorni fa, è partita dalla Municipalità Chiaia-Posillipo-San Ferdinando. Il presidente della commissione Ambiente, Giovanni Caselli, ricorda che non è la prima volta. Ci ha provato già a settembre, infatti. Ma lamenta l’assenza di riscontri.In questi lunghi mesi, alla municipalità è pervenuta una sola risposta, in occasione del tavolo tenuto dalla consulta municipale delle associazioni terzo settore.