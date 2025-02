Anteprima24.it - Napoli, beffa finale: la Lazio riacciuffa il pari al 87?

Tempo di lettura: 4 minutiNiente tris per lache, dopo due vittorie contro il– prima in campionato e poi in Coppa Italia – rischia di subire la prima sconfitta al cospetto dei partenopei ma si salva nelquando l’inerzia del match sembrava nelle mani ospiti. All’Olimpico finisce 2-2 con il vantaggio del danese Isaksen e la risposta immediata di Raspadori, poi l’autogol di Marusic che sembrava aver indirizzato il match prima del sinistro firmato Dia che fa sfumare i sogni di gloria partenopei. Il terzodi fila, con quattro punti persi nel giro di 14 giorni solo all’Olimpico, rischia di pesare molto in chiave campionato per la squadra di Antonio Conte. Il pareggio espone poi entrambe le squadre agli esiti del match di domani tra Juventus e Inter, con i biancocelesti che potrebbero essere raggiunti dalla squadra di Motta e gli azzurri a rischio sorpasso da parte dei nerazzurri.