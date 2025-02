Ilfoglio.it - Musiche e nevrosi dal Festival di Sanremo

è un unificatore nazionale, uninterprete dei tempi, una cartina tornasole dello stato delle cose? Dire sì è troppo, ma “no” è mentire. Le canzoni le fanno i micromovimenti collettivi. Bisogno, paura, desiderio latente, amori sciagurati, gente che non risponde ai messaggi whatsapp.di questo Festivàl. Amore sfortunato Riprende quota, finalmente. Torna la storia della musica leggera italiana, le relazioni asimmetriche, le dinamiche affettive con forti componenti di sacrificio, corna. La retorica della dedizione incondizionata domina i brani, si arrendono tutti, nessuno spezza le ali del destino per non perdere l’amore. Achille Lauro:L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese / E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo / Amore mio veramente / Se non mi ami muoio giovane Amore è quando pensi di morire, e poi non muori.