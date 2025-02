Ilrestodelcarlino.it - Musica e maschere che prendono vita. La magia del Carnevale invade le strade

Mancano davvero pochissime ore al via del Centod’Europa che domani mostrerà tutta la sua bellezza e maestosità condi cartapesta che si faranno largo tra le vie della città per arrivare in Piazza Guercino e prenderetra spettacolo, coriandoli e gettito di regali tra le torrette, anticipate dalle coreografie delle associaizonische. Unche inizierà alle 10,30 con tanti spettacoli e attrazioni per poi vedere alle 14 la sfilata dei 5 carri allegorici. Si potrà accedere alla manifestazione, trovando la biglietteria, e dunque l’entrata all’incrocio tra via XXV Aprile, XX Settembre, II Giugno e da quella posta all’incrocio tra via IV Novembre e via Malpighi. E se il clou sarà la grande sfilata dei 5 carrischi, sono tantissime le iniziative che prenderanno il via già da oggi.