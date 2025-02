Lanazione.it - Musei di Empoli. Al via la rassegna per i più piccoli

Avvicinarsi alla cultura divertendosi è il motto di “Un Museo Piccolo Piccolo“, laideata dache anche quest’anno cercherà di coinvolgere le famiglie con bambini e bambine da 1 a 3 anni di età in laboratori, giochi, esperienze e osservazioni per consentiranno anche ai piùdi approcciarsi alle collezioni museali e all’ambiente stesso del ‘museo’ accompagnati dai loro genitori e guidati dalle educatrici museali. Saranno quattro anche stavolta le date in calendario, sempre di sabato alle 10.30. Si parte oggi al Museo del Vetro con il laboratorio Luce e Magia. Attraverso una ‘magica’ scatola luminosa ivisitatori potranno osservare come la luce attraversa gli oggetti creando effetti straordinari. La stessa cosa succede quando guardiamo un oggetto in vetro.