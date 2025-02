Formiche.net - Muri di cemento tra uomo e uomo. Ciccotti legge The Brutalist

Candidato a ben dieci premi Oscar, premiato con tre Golden Globe, piuttosto apprezzato dalla critica, con il pubblico che resiste in sala per circa 4 ore, The(2024), di Brady Corbet, è l’argomento di discussione in questi giorni, nelle cene, tra appassionati di cinema e architetti (quest’ultimi critici per il taglio pseudo-biografico del film).È indubitabile come la superba interpretazione di Adrien Brody nel ruolo di un architetto ebreo ungherese (LászlóTóth), sfuggito alla Shoah, ed emigrato negli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale (1947), all’altezza di un Liam Neeson, sia il centro gravitazionale di questa fanta-biografia. Un personaggio, Lázsló, tanto geniale nella creazione artistica quanto psicologicamente fragile (soggetto a incontrollati attacchi d’ira, eroina-dipendente, insicuro dei propri affetti), ispirato, in parte, alla vita dell’architetto Marcel Breuer.