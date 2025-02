Multe in aumento del 215% Ma le paga solo uno su due

Ilgiorno.it - Multe in aumento del 21,5%. Ma le paga solo uno su due

MORTARA (Pavia)Continua la crescita vertiginosa dellea Mortara. Un trend che già si era manifestato lo scorso anno e che è stato confermato anche grazie all’attivazione dei dispositivi di “rosso-stop“ ai semafori oltre che all’utilizzo dello “scout-speed“. Numeri alla mano l’incremento delle sanzioni nel 2024 rispetto all’anno precedente è stato del 21,5% per un ammontare totale di poco meno di un milione e 350 mila euro, forse l’incasso maggiore mai registrato nella seconda città della Lomellina. E dire che appena dodici mesi prima il riscontro era stato ancora più clamoroso in termini numerici visto che l’incremento annuo era stato del 113,9% anche se aveva portato nelle casse pubbliche poco più di un milione e 100mila euro contro i precedenti 517mila. Dallo “scout-speed“, la strumentazione per rilevare la velocità montata sulle auto di servizio, ha prodotto poco più di 211mila euro mentre è il “rosso-stop“ a costituire la porzione più consistente.