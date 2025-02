Ilrestodelcarlino.it - Mostra sugli artisti del Novecento alla Sala Cola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il liceoco ‘Licini’, anche quest’anno, ha proposto ai ragazzi del triennio un progetto per avvicinarli ad alcunie movimenti che hanno partirmente segnato la storia dell’arte. L’idea è stata proposta dprofessoressa Simona Cursale, docente di Storia, e con ben 173 ragazzi partecipanti l’iniziativa si è incentrata sulla figura di Edvard Munch, considerato precursore dell’Espressionismo. A corredare il progetto unadal titolo ‘L’impronta indelebile del cuore: il cuore dell’uomo neglidel primo’. L’esposizione resterà visitabile fino al 20 febbraio nelladell’Amatrice, tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Previste anche visite guidate per scuole e gruppi (per informazioni 329/8268228). Matteo Porfiri