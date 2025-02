Ildifforme.it - Mosca definisce parole di Mattarella “invenzioni blasfeme” e Meloni frena: “Insulti a Italia intera”

Il riferimento è ad un passaggio del discorso del Presidente all'università di Marsiglia, in cui l'invasione russa dell'Ucraina viene paragonata ai progetti del Terzo Reich in Europa nel XX secolo, come spiegato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova