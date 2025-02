Quotidiano.net - Mosca attacca Mattarella

di Cosimo RossiROMA"Invenzioni blasfeme". A scoppio ritardato, ma puntualissimo con la Conferenza sulla sicurezza che a Monaco ha al centro il conflitto russo-ucraino, è questa la durissima replica inviata daal discorso in cui il 5 febbraio scorso il presidente della Repubblica Sergioaveva paragonato da Marsiglia l’aggressione russa all’Ucraina alla logica di "dominazione" e "conquista" che ispirava "il progetto del Terzo Reich in Europa". Uno scontro in punta di storia che attiene in vero al modo di intendere i rapporti e gli equilibri di potere geopolitici, sia interni che esterni, tra Europa e Russia, così come tra Occidente nord-atlantico e Asia. Dal Quirinale filtra solo il silenzio ed un garbato invito a rileggersi l’intero discorso di Marsiglia: il presidente è "sereno, fa sapere il suo staff.