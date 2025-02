Lanazione.it - Morto a 19 anni, resta il mistero. La famiglia di Andrea in Procura: “Vogliamo la verità”

Perugia, 15 febbraio 2025 – Chiedono che sulla morte disia fatta luce, che si arrivi alla. Unache vogliono conoscere anche se potrebbe fare male, anche se potrebbe rivelare un figlio e un fratello che nessuno conosceva. Venerdì 14 febbraio il padre Michele e la sorella Anna hanno incontrato iltore Raffaele Cantone e l’aggiunto Giuseppe Petrazzini, che coordinano le indagini sulla morte diProspero, 19, trovato senza vita il 29 gennaio dopo cinque giorni di ricerca.in una camera presa in affitto a poca distanza dallo studentato dove viveva, tra i blister di farmaci, i cinque cellulari e la quarantina di sim telefoniche sul cui utilizzo sono ancora in corso accertamenti. E poi quella carta di credito, rinvenuta nel bagno, intestata a un giovane di Genova che ai magistrati perugini ha spiegato di non conoscere, di non aver perso una carta né di essere il proprietario di quella rinvenuta durante il sopralluogo.